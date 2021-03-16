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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В ГСИН объяснили, почему в СИЗО не принимают людей без ПЦР-анализов

ГСИН вправе отказать в водворении следственно-арестованного в СИЗО без ПЦР-анализов по эпидемиологическим показателям. Об этом на брифинге сообщил инспектор медицинской службы ведомства Азамат Кожомбердиев.

По его словам, если хоть один зараженный COVID-19 попадет в закрытое учреждение, произойдет эпидемиологический взрыв.

«Мы не делаем ПЦР-анализы на коронавирус. Этим, как и сбором анализов на ВИЧ, занимается гражданский сектор. Готов ли Минздрав принять больных коронавирусом из уголовно-исполнительной системы? Мы не требуем держать заключенного в ИВС 14 дней, а просим представить отрицательные анализы при водворении и подтверждение того, что нет пневмонии», — сказал Азамат Кожомбердиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186638/
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