COVID-19. В ГСИН объяснили, почему в СИЗО не принимают людей без ПЦР-анализов

ГСИН вправе отказать в водворении следственно-арестованного в СИЗО без ПЦР-анализов по эпидемиологическим показателям. Об этом на брифинге сообщил инспектор медицинской службы ведомства Азамат Кожомбердиев.

По его словам, если хоть один зараженный COVID-19 попадет в закрытое учреждение, произойдет эпидемиологический взрыв.

«Мы не делаем ПЦР-анализы на коронавирус. Этим, как и сбором анализов на ВИЧ, занимается гражданский сектор. Готов ли Минздрав принять больных коронавирусом из уголовно-исполнительной системы? Мы не требуем держать заключенного в ИВС 14 дней, а просим представить отрицательные анализы при водворении и подтверждение того, что нет пневмонии», — сказал Азамат Кожомбердиев.