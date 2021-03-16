Введут ли в Кыргызстане ограничения из-за роста COVID-19. Ответ Минздрава

В Кыргызстане могут ввести ограничительные меры, если начнется третья волна COVID-19. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев.

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По его словам, в последние дни фиксируется небольшой рост заболеваемости коронавирусом и пневмонией. «Но если смотреть именно COVID-19, то данные держатся на одинаковых показателях. Сейчас идет небольшой рост пневмонии. Но она может быть и не ковидной», — отметил Алымкадыр Бейшеналиев.

Он добавил, что пока эффективное репродуктивное число держится на показателе ниже единицы. «Пока говорить о начале роста преждевременно, вернее сказать, что идет колебание», — заметил министр.

Отметим, сегодня и вчера регистрируется около 70 случаев коронавируса и пневмонии каждый день, на прошлой неделе выявляли по 20-30 новых заразившихся.