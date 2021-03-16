В Бишкеке закрывают улицы для проезда транспорта. Будет ремонт

В Бишкеке ограничивают движение транспорта на улицах, где начинается ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сегодня начинаются работы на отрезке улицы Шевченко от проспекта Жибек Жолу до улицы Мичурина, завтра — на улице Левоневского от улицы Толстого до улицы Асаналиева и на улице Каховской от улицы Тимура Фрунзе до улицы Кривоносова.

В мэрии напомнили, что в этом году МП «Бишкекасфальтсервис» проведет капремонт на 27 отрезках улиц длиной 16,5 километра.

Муниципалитет приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее продумывать маршрут при передвижении на автотранспорте.