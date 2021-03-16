COVID-19 в мире. Заразились более 120,2 миллиона, умерли более 2,6 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 368 тысяч 894 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 120 миллионов 217 тысяч 175 человек. Больше всего зараженных в США (29 миллионов 494 тысячи 539), Бразилии (11 миллионов 519 тысяч 609), Индии (11 миллионов 409 тысяч 831), России (4 миллиона 350 тысяч 728), Великобритании (4 миллиона 276 тысяч 840), Франции (4 миллиона 132 тысячи 104), Италии (3 миллиона 238 тысяч 294), Испании (3 миллиона 195 тысяч 62), Турции (2 миллиона 894 тысячи 893), Германии (2 миллиона 585 тысяч 385) и Колумбии (2 миллиона 305 тысяч 884).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 68,1 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 289 тысяч 983 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 660 тысяч 456. За сутки показатель вырос на 6 тысяч 815 человек. В том числе в США всего скончались 535 тысяч 628 человек, Бразилии — 279 тысяч 286, Мексике — 194 тысячи 944, Индии — 158 тысяч 856, Великобритании — 125 тысяч 817, Италии — 102 тысячи 499.

В Кыргызстане зарегистрировали 86 тысяч 990 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 275 тысяч 502, Узбекистане — 80 тысяч 678, Таджикистане — 13 тысяч 308.