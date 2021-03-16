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Общество

Россия поделится с Кыргызстаном опытом участия в PISA

Россия поделится с Кыргызстаном опытом участия в PISA — Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, взаимодействие стран обсуждено в рамках плана действий по расширению сотрудничества между министерствами образования и науки Кыргызстана и просвещения России.

Заместитель министра образования Надира Джусупбекова рассказала, что Кыргызстан разработал Дорожную карту по подготовке к исследованию PISA.

«Мы два раза участвовали в нем практически без подготовки, но не жалеем об этом участии. Потому что только так понимаешь содержание, формы и методы, которые нужно пересмотреть, каких компетенций, навыков нам не хватает. Сейчас разработана Дорожная карта, в сфере сотрудничества нам важен анализ этого документа», — сказала она.

Директор Федерального института оценки качества образования России Сергей Станченко рассказал об оценках качества, применяемых российской системой образования. По его словам, страна участвует сразу в ряде международных исследований.

«На самом деле РISA — далеко не единственное среди них и отражает достаточно специфическую сторону содержания образования, связанную с умением применять полученные знания на практике. Помимо него, есть PILDS и TIMSS, которые в большей степени проверяют фундаментальную подготовку. Основа для взаимодействия очень большая, поскольку наша практика не исчерпывается только PISA, мы проводим еще PISA для школы. В последнее время в этом мероприятии участвуют целые субъекты России. У нас уже около 2 тысяч школ прошли эту процедуру, мы имеем огромную статистику, аналитику. Мы собираем данные с участвующих школ, видим практики, систему работы, можем сравнить школы, понять, что эффективно. Даже начали делать банк видеороликов с рассказами директоров, как они добились успеха. Мы сможем поделиться информацией в этом плане», — заметил Сергей Станченко.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186606/
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