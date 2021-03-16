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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Цифра дня. 11 тысяч 782 кандидата хотят принять участие в выборах в горкенеши

11 тысяч 782 кандидата хотят принять участие в выборах в горкенеши. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

По ее данным, территориальные избирательные комиссии уже зарегистрировали списки кандидатов 56 партий, которые изъявили желание участвовать в выборах.

Всего предстоит избрать 796 депутатов в 28 городских кенешах.

«Таким образом, на один вакантный мандат претендует в среднем около 15 кандидатов. Наибольшее количество партий и кандидатов в столице: 25 партий и 40 кандидатов на одно место. Наименьшее — в Кок-Жангаке: три партии и пять человек на место», — отметили в ЦИК.

В Центризбиркоме добавили, что разместили на своем сайте списки кандидатов от всех политических партий, зарегистрированных для участия в выборах в городские кенеши (по некоторым кенешам данные еще дополняются).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186576/
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