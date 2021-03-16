В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 644 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 307 пациентов, в больницах — 337. В том числе 15 человек — в крайне тяжелом состоянии, 87 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 233 человека (или 69,1 процента) — оценивают как средней тяжести.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 49 человек. В Бишкеке выписаны 15 человек, Оше — 3, Чуйской области — 9, Ошской — 3, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 15, Баткенской — 1.

С начала марта 2020 года выздоровели 83 тысячи 924 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.