10:39
USD 84.80
EUR 101.23
RUB 1.16
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане выявили 73 новых случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 86 990

В Кыргызстане за сутки выявили еще 73 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Минздравсоцразвития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 23 случая, Оше — 2, Чуйской области — 40, Ошской — 2, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 3, Баткенской — 2.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 86 тысяч 990 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186566/
просмотров: 432
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане коронавирусом болеют 644 человека, 102 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
Кыргызстан пока не давал согласия на вакцину AstraZeneca
Европейские страны приостанавливают применение вакцины AstraZeneca
Для зараженных COVID-19 свободны 164 койки в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 119,8 миллиона, умерли более 2,6 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
В Кыргызстане коронавирусом болеют 620 человек, 108 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 67 новых случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 86 917
Популярные новости
В&nbsp;муфтияте Кыргызстана определились с&nbsp;датой начала Орозо В муфтияте Кыргызстана определились с датой начала Орозо
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;14&nbsp;марта: снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 марта: снег
В&nbsp;Сокулуке родила 15-летняя девочка. Мать подростка отозвала заявление В Сокулуке родила 15-летняя девочка. Мать подростка отозвала заявление
Знаете, какие изменения вносятся в&nbsp;Конституцию? Опрос Знаете, какие изменения вносятся в Конституцию? Опрос
Бизнес
BSK Сapital Group разъясняет детали строительства на&nbsp;участке в&nbsp;6-м микрорайоне BSK Сapital Group разъясняет детали строительства на участке в 6-м микрорайоне
Вице-президент UPT: Наша цель&nbsp;&mdash; расширить сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Турцией Вице-президент UPT: Наша цель — расширить сотрудничество между КР и Турцией
&laquo;Книжный портал&raquo; MegaCom: участвуй в&nbsp;акции и&nbsp;выиграй бестселлеры от&nbsp;&laquo;Раритета&raquo; «Книжный портал» MegaCom: участвуй в акции и выиграй бестселлеры от «Раритета»
Требуем законности. Дольщики объекта в&nbsp;12-м микрорайоне обратились к&nbsp;президенту Требуем законности. Дольщики объекта в 12-м микрорайоне обратились к президенту
16 марта, вторник
10:22
В Кыргызстане коронавирусом болеют 644 человека, 102 — в тяжелом состоянии В Кыргызстане коронавирусом болеют 644 человека, 102 —...
10:21
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
10:17
В Кыргызстане выявили 73 новых случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 86 990
10:01
В Бишкеке дети закрылись в квартире. Вскрывать дверь пришлось спасателям
10:00
Нарушение регламента ЖК: почему референдум и изменение Конституции нелегитимны