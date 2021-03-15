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Общество

«Шрэка» перевыпустят в 4К в честь 20-летия мультфильма

Студия Universal Pictures перевыпустит культовый мультфильм «Шрэк» в разрешении 4K Ultra HD. Об этом пишет сайт film.ru.

Издание поступит в продажу 11 мая — спустя ровно 20 лет после первого показа на Каннском кинофестивале 12 мая 2001 года. В него войдут четыре часа дополнительных материалов, включающие в себя короткометражки, вырезанные сцены и комментарии от создателей.

Как сообщается, также мультфильм выйдет в американских кинотеатрах. Это будет первый раз, когда «Шрэка» покажут в 4К UHD-качестве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186538/
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