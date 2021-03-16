Почти 10 миллионов сомов потратит мэрия Бишкека на запчасти для автобусов

Почти 10 миллионов сомов потратит мэрия Бишкека на покупку запчастей для автобусов. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер на 9 миллионов 969,5 тысячи сомов объявило столичное пассажирское автотранспортное предприятие. Оно планирует приобрести запасные части на автобусы «Кинг Лонг» и «Ютонг».

Отмечается, что в стоимость входят все налоги и затраты со стороны поставщика, доставка до склада покупателя. При этом товар должен поставляться по заявке покупателя в течение трех календарных дней по необходимости.