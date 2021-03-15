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Общество

Фермеры Таласа потребовали от властей повысить закупочные цены на молоко

В Таласе местные жители потребовали от властей повысить закупочные цены на молоко. Об этом 24.kg сообщили в полпредстве региона.

По его данным, около 200 фермеров встретились с полпредом правительства в Таласской области Бакытбеком Нарбековым.

Местные жители отметили, что сегодня для молочных заводов 1 литр молока они продают по 18 сомов, это дешевле литра питьевой воды в магазинах. Собравшиеся заявили, что цены на корм и сено растут, и потребовали от полпреда повысить закупочную стоимость молока до 22-25 сомов.

В полпредстве пообещали, что 18 марта с руководителями пяти заводов встретятся и попытаются прийти к консенсусу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186472/
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