Фермеры Таласа потребовали от властей повысить закупочные цены на молоко

В Таласе местные жители потребовали от властей повысить закупочные цены на молоко. Об этом 24.kg сообщили в полпредстве региона.

По его данным, около 200 фермеров встретились с полпредом правительства в Таласской области Бакытбеком Нарбековым.

Местные жители отметили, что сегодня для молочных заводов 1 литр молока они продают по 18 сомов, это дешевле литра питьевой воды в магазинах. Собравшиеся заявили, что цены на корм и сено растут, и потребовали от полпреда повысить закупочную стоимость молока до 22-25 сомов.

В полпредстве пообещали, что 18 марта с руководителями пяти заводов встретятся и попытаются прийти к консенсусу.