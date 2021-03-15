Снегопад в Бишкеке. На посыпку дорог потратили 490 тонн технической соли

На посыпку дорог потратили 490 тонн технической соли. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сотрудники и спецтехника «Тазалыка» вышли на очистку столичных улиц и тротуаров от снега глубокой ночью.

«Сегодня работают 22 сотрудника дорожно-эксплуатационного отдела (ДЭО) с привлечением 30 единиц спецтехники. К утру израсходовано 490 тонн технической соли», — отметили в мэрии.

В штатном режиме в Бишкеке работают 648 дворников, 118 грузчиков «Тазалыка» и команда из ста человек по вывозу твердых бытовых отходов.

В мэрии добавили, что обращения по уборке снега, льда, посыпке солью проезжей части дорог и тротуаров на остальной территории горожане могут отправлять на WhatsApp столичной мэрии: 0554182185 или звонить по номерам 1840 и 1850 круглосуточно.