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Общество

В Бишкеке прошел субботник: посадили около 150 саженцев

В столице на общегородской субботник вышли активные горожане и сотрудники со всех районов. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

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Уточняется, что в Ленинском районе участие приняли 19 организаций и учреждений, это 711 человек. Они убрали прилегающие и закрепленные участки и посадили 20 саженцев. Было привлечено три единицы спецтехники.

В Октябрьском районе на уборку вышли представители 23 организаций и учреждений — 567 человек, которые посадили 65 саженцев. Привлечено 11 единиц спецтехники.

«В Первомайском районе приняли участие 337 человек, 11 организаций и учреждений, посажено 30 саженцев, 11 единиц спецтехники привлечено. По Свердловскому району вышли 6 организаций и учреждений в количестве 67 человек. Посажено 30 саженцев. Привлечена одна спецмашина», — добавили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186379/
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