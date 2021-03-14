Не задавать личных вопросов. Кыргызстанка о том, чему стоить поучиться у японцев

Эксперт пресс-службы правительства Чолпон Аркабаева уже полтора года живет в Японии. Она является магистрантом факультета политологии одного из топовых частных японских университетов — Мейджи.

В интервью 24.kg она рассказала, как поступить в японский вуз, и поделилась впечатлениями о Стране восходящего солнца.

Фото из личного архива. Чолпон Аркабаева

— Почему выбрали именно эту страну для обучения?

— Япония была моей мечтой с детства. Сколько себя помню еще в школе у меня была игрушка Тамагочи, с обожанием смотрела мультсериал про Сейлормун, позже пересмотрела все фильмы Такеши Китано. Помню, у нас дома на книжной полке была книга о семейном укладе японцев, изданная еще в советское время. Но тогда я не могла себе представить, что лет через 20 буду жить и учиться в этой фантастической стране.

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В 2019 году я поступила на магистерскую программу университета Мейджи благодаря «Стипендиальной программе развития потенциала человеческих ресурсов» (JDS). Основным требованием было знание английского языка на достаточно высоком уровне. Кроме того, в ходе отбора важно четко сформулировать свои цели и задачи и рассказать, какую в итоге пользу принесут твоей родине полученные в Японии знания.

— Расскажите, о чем ваша магистерская диссертация?

— Исследовательская тема посвящена построению общественного доверия в период пандемии. Основной акцент делается на корреляции между прозрачностью работы госорганов и уровнем общественного доверия на примере четырех стран — Кыргызстан, Япония, Новая Зеландия и США. Отдельная глава диссертации посвящена эффективным коммуникациям во время пандемии и работе с дезинформацией.

— Как вы оцениваете информирование правительства о вакцинации и новом вирусе?

— Не могу комментировать действия руководства страны и своих коллег с пресс-служб госорганов в период первой и второй волны. Они сделали все, что могли.

По моим наблюдениям, во время пандемии важную роль сыграла социальная солидарность в обществе, когда граждане из разных сфер деятельности и достатка помогали друг другу. Это вызывает восхищение и гордость за своих сограждан.

В рамках своего исследования я бы предложила акцентировать внимание на эффективных коммуникациях. Скоро в Кыргызстане начнется вакцинация, и ее успешное проведение зависит от информирования граждан.

Основная задача властей и общества в повестке дня — сообща решать возникающие вопросы задолго до вакцинации. Чолпон Аркабаева

Нужно проработать механизмы эффективного реагирования на дезинформацию, которая потенциально может привести к панике и негативно повлиять в целом на ситуацию. Все мы помним, что были случаи, когда достоверные официальные сведения были сильно искажены и неправильно интерпретированы в соцсетях и даже в некоторых СМИ. Это также сильно повлияло на уровень доверия со стороны общества.

— Поговорим о японской культуре. Что вас впечатлило?

— Многие могут сказать о пунктуальности и ответственности японцев. Я бы еще добавила умение оказать помощь и отзывчивость.

Япония — это страна, где ценят конфиденциальность. Здесь не принято задавать вопросы о личной жизни, а тем более комментировать чьи-либо жизненные планы или приоритеты. Чолпон Аркабаева

Например, японцы никогда не спросят у другого человека, почему у него нет детей.

Любимые темы для разговоров — путешествия и еда. Единственный неудобный момент в общении — к сожалению, не все, даже молодые японцы, владеют английским. Было время, когда меня выручал Google-переводчик. В японской культуре мне также очень нравится минимализм во всем. Я по своей натуре минималистка, и в моем доме тяжело найти вещь, которой не пользуюсь. Подумаю дважды перед тем, как что-либо купить.

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— Не могу сказать. Были вещи, которые были непривычны. Например, во всех смартфонах не выключается звук затвора от камеры. Это требование законодательства Японии. По этой причине я долго тянула с покупкой телефона. Другой момент — например, при обналичивании денег в банкоматах во внерабочее время снимается комиссия.

При оплате покупок в магазине приходится отдельно платить НДС на кассе. На сегодня это 8 процентов на продовольственные товары, 10 — на непродовольственные.

— Хотели бы остаться жить в Японии?

— Не планирую остаться. Согласно требованиям программы, я должна вернуться в Кыргызстан после учебы и продолжить работу на госслужбе. К тому же жизнь в Японии сравнительно дорогая.

— Много ли кыргызстанцев проживают в стране? Чем они в основном занимаются?

— Те, с кем я знакома, в основном магистранты и докторанты. Много тех, кто работает в востребованной в Японии IT-сфере. Есть переводчики, преподаватели, специалисты по продажам. Другие работают в строительстве, на заводе и в сфере обслуживания. Знакома с теми, кто занимается бизнес-туризмом и маркетингом. Есть много кыргызско-японских семей. Большинство кыргызстанцев в Японии свободно владеют двумя и более иностранными языками.

Что немаловажно — в Японии кыргызстанцы поддерживают друг друга.

— Поделитесь рекомендациями с теми, кто хотел бы поехать на обучение в Японию.

— Есть несколько стипендиальных программ, которые дают возможность обучиться в японских вузах в магистратуре и докторантуре. Например, это JDS, MEXT, YLP, GRIPS и другие программы. Эти стипендии покрывают практически все расходы. Основное требование — знание английского и опыт работы в профессиональной сфере, и конечно же, интерес к науке. Важно отметить, что особое внимание Япония всегда уделяет развитию человеческих ресурсов.

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— Какие планы на будущее?

— Продолжу далее работать на госслужбе. Хотелось бы приложить усилия для развития пресс-служб госорганов и внедрению новых технологий и инструментов для их более эффективной работы. Полученные в Японии знания, как теоретические, так и практические, уверена, смогу применить в профессиональной среде. В любом случае каждому госслужащему нужен сильный академический и профессиональный бэкграунд. От качества исполнения, принятых решений и открытости будет зависеть уровень доверия граждан к госорганам.