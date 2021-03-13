В городе Ош хотят построить школу с российскими образовательными программами

В Оше намерены построить школу с российскими общеобразовательными программами. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета южной столицы.

Уточняется, что в Ош прибыли представители Министерства просвещения России во главе с первым заместителем главы ведомства Дмитрием Глушко. Делегация ознакомилась с выделенными участками для строительства общеобразовательных учреждений, проведена встреча с учителями русского языка.

«Дмитрий Глушко отметил, что члены делегации остались довольны предложенными мэрией города участками. По его словам, в рамках договоренностей глав двух государств, сейчас выбирают земельные участки, на которых могли бы рассмотреть вопрос по строительству школы, которая бы работала по российским образовательным программам», — сообщили в мэрии.