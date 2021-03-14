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Общество
Сюжет: Полезные советы

Как готовить полезно и дешево. Семь советов от шеф-повара

Мнение о том, что питаться правильно и вкусно, — это очень дорого, прочно закрепилось в сознании не только кыргызстанцев, но и жителей других стран. Действительно, рецепты здоровых блюд часто выглядят как список ингредиентов для варки зелья, многие из которых точно не по карману среднестатистическому жителю Бишкека.

Но покупать исключительно полезные продукты и не выходить за рамки ежедневной нормы калорий, не растрачивая при этом весь бюджет, возможно.

Шеф-повар кулинарной студии Parmesun Тариэль Бектемиров рассказал 24.kg, как нужно питаться правильно и какими продуктами стоит запасаться на неделю.

1

Баланс необходим

Еда должна быть разнообразной. Если рацион питания всегда одинаковый, то есть риск недополучить макро- и микроэлементы, витамины. Не говоря о жирах и белках. Обязательно нужно употреблять крахмал, грибы и овощные салаты.

В день женщина должна получать 1,5 тысячи калорий, мужчина — 2,5 тысячи. Следует полноценно питаться три раза плюс два перекуса.

2

Заготовки

Чтобы питаться быстро и вкусно, нужно делать заготовки. Можно взять полтора-два килограмма куриной грудки на неделю (смотря, сколько человек в семье), фарша, костей. Не забывайте про бульоны. В век урбанизации многие предпочитают покупать уже готовые блюда или полуфабрикаты. Однако в кафе и ресторанах супы не всегда готовят из настоящего бульона. Поэтому их лучше варить дома.

Рыба в рационе должна быть всегда, не обязательно покупать дорогую. Знайте, что в ресторанах многие блюда называются красиво (дорого), но готовят их из простого окуня или карася.

3

Покупка продуктов

Мясо можно брать как на рынках, так и в магазинах, главное, понять, для чего именно вы его берете. Если для салатов, то подойдет спинная часть бычка. Хотите взять куриное мясо для бульона, лучше поискать домашнюю птицу и варить подольше — это самый лучший способ получения полезных веществ для организма.

Готовите легкий салат? Поищите для этого бройлерных цыплят. Рыбу для любых блюд нужно брать только свежую.

4

Питание по сезону

В рационе лучше использовать продукты местного производства, об этом постоянно говорят лучшие шеф-повара мира.

Покупайте продукты, соответствующие сезону. Откажитесь от тех, которые несвойственны зимнему периоду времени. Это касается овощей и фруктов.

Допустим, зачем покупать зимой один кабачок за 150-200 сомов, если летом можно объесться этим овощем за 10-20 сомов.

5

Больше корнеплодов

Сейчас лучше всего варить и запекать корнеплоды. В данное время года очень полезна запеченная свекла. Следует также жарить орехи в глазури, готовить блюда из редиса.

Ну и самое главное — рыба и мясо. К ним всегда подойдут легкие салаты.

6

Индивидуальный подход

Сколько должна потратить среднестатистическая семья, чтобы купить продукты на неделю/месяц, сказать трудно. Здесь уже нужно рассчитывать индивидуально для каждой семьи. Но запомните, что на еде экономить нельзя.

Покупайте не много, а минимально, чтобы всегда потреблять свежие продукты. Главное, смотрите на сроки годности и дату изготовления.

7

Приучаемся готовить дома

Готовка дома должна приносить удовольствие, нужно этим заинтересоваться, включить фантазию и подойти к процессу осознанно. В этом хорошо помогают кулинарные курсы или мастер-классы по приготовлению блюд. В том же YouTube их очень много. В Бишкеке также есть студии, где можно пройти мастер-класс у лучших шеф-поваров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186365/
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