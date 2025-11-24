16:49
Общество

Мастера вкуса: повара «Кумтора» взяли пять золотых медалей в Турции

Повара службы общественного питания рудника «Кумтор» отличились на международном конкурсе в Турции.

Команда мастеров кухонного дела блестяще выступила на престижном международном гастрономическом фестивале в Анталии, оставив позади конкурентов из десятка стран. Жюри признало кыргызстанцев лучшими в ряде сложных номинаций.

В результате завоевано пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали.

Это не первый конкурс, на котором повара службы общественного питания рудника «Кумтор» доказали свое мастерство. Сотрудники компании ежегодно участвуют в международных фестивалях и конкурсах для повышения профессионализма и обмена опытом с коллегами из разных стран мира.
