Цифровую картину современного художника продали за рекордные $70 миллионов

Цифровую картину Everydays: The First 5000 Days современного художника Майка Винкельманна, известного под псевдонимом Beeple, продали на аукционе за рекордные $69,35 миллиона. Об этом пишет The New York Times.

Фото The New York Times. Картина Everydays: The First 5000 Days

Картина представляет собой коллаж из 5 тысяч изображений, которые Beeple ежедневно публиковал с 2007 года. Стартовая цена лота была всего $100, а сами торги продолжались две недели. В течение нескольких последних секунд поступило много заявок, что заставило организаторов продолжить торги, из-за чего стоимость картины превысила $60 миллионов.

Картина Beeple вошла в тройку самых дорогих произведений ныне живущих художников мира. Она уступает по стоимости только работам Джеффа Кунса ($91,1 миллиона) и Дэвида Хокни ($90,3 миллиона).