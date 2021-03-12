10:32
USD 84.80
EUR 101.47
RUB 1.15
Общество

Кыргызстанки из Барскоона сотрудничают с итальянским модельером Стеллой Джин

Уникальная коллекция итальянско-гаитянского модельера Стеллы Джин и мастериц Кыргызстана была представлена на Неделе моды в Милане. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).

Как отмечается, сотрудничество стало возможным благодаря Комитету FAO по делам женщин и инициативе Mountain Partnership Products — глобальной системе брендинга, продвигающей продукцию мелких производителей в горных районах.

Стелла Джин, поборница этической моды, стала партнером инициативы Mountain Partnership Products после того, как Комитет FAO познакомил ее с работой женщин из Барскоона.

«Когда я увидела всю эту красоту, богатство красок, символы, историю, лежащую в основе этой культуры, я была потрясена. Эти женщины являются хранителями круговой экономики, полностью равноправной и имеющей минимальное воздействие на окружающую среду», — отметила она.

Результатом этого сотрудничества стала капсульная коллекция из пяти предметов, созданная совместно с группой мастериц «Топчу», производящих вышитые ковры, гобелены, шелковые и войлочные шарфы.

Уточняется, что все предметы коллекции расшиты узорами из войлока — органического волокна, неотъемлемой части кыргызской культуры и образа жизни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186201/
просмотров: 276
Версия для печати
Материалы по теме
Самую длинную обувь в мире выпустит компания Adidas
Осознанная мода. В чем встретить и провести 2021 год
В Бишкеке проходит новогодняя ярмарка творческих подарков
Сразить наповал. На что готовы кыргызстанки, чтобы произвести фурор на тое
Основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада умер из-за коронавируса
Дизайнер из-за COVID-19 вместо живых моделей вывел на подиум кукол-марионеток
Модели вышли на подиум с обнаженной грудью, но в защитных от COVID-19 средствах
Дизайнеры из Кыргызстана открыли Неделю моды в Екатеринбурге
Что предлагают носить мужчинам: Неделя моды в Лондоне стала провокационной
Темно-синий цвет, большие сумки. Что будет модно в 2020 году
Популярные новости
Омурбек Текебаев выдал дочь замуж. Кого пригласили на&nbsp;свадьбу Омурбек Текебаев выдал дочь замуж. Кого пригласили на свадьбу
Девять лет лишения свободы для министра обороны просит Военная прокуратура Девять лет лишения свободы для министра обороны просит Военная прокуратура
Жаныша Бакиева видели в&nbsp;Алматы и&nbsp;даже сфотографировали. Проверяем Жаныша Бакиева видели в Алматы и даже сфотографировали. Проверяем
В&nbsp;Джалал-Абаде улицу Пушкина хотят переименовать в&nbsp;честь брата Камчыбека Ташиева В Джалал-Абаде улицу Пушкина хотят переименовать в честь брата Камчыбека Ташиева
Бизнес
Почему жители Романовки, Гавриловки и&nbsp;Александровки выбирают природный газ Почему жители Романовки, Гавриловки и Александровки выбирают природный газ
Больше покупок в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; больше шансов выиграть машину или смартфон Больше покупок в O!Store — больше шансов выиграть машину или смартфон
&laquo;Гемотест&raquo; вводит сверхсрочный ПЦР-тест на&nbsp;COVID-19&nbsp;в Кыргызстане «Гемотест» вводит сверхсрочный ПЦР-тест на COVID-19 в Кыргызстане
Tortavita&nbsp;&mdash; натуральная радость! Tortavita — натуральная радость!
12 марта, пятница
10:23
В Бишкеке рядом с отелем Sheraton горит машина В Бишкеке рядом с отелем Sheraton горит машина
10:22
В Ошской области в ДТП пострадали восемь человек, двое из них — дети
10:19
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 марта
10:14
Местные выборы. Одной из партий в Оше отказали в регистрации
10:14
На автодороге Бишкек — Ош погибли два человека