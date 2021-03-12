Кыргызстанки из Барскоона сотрудничают с итальянским модельером Стеллой Джин

Уникальная коллекция итальянско-гаитянского модельера Стеллы Джин и мастериц Кыргызстана была представлена на Неделе моды в Милане. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).

Как отмечается, сотрудничество стало возможным благодаря Комитету FAO по делам женщин и инициативе Mountain Partnership Products — глобальной системе брендинга, продвигающей продукцию мелких производителей в горных районах.

Стелла Джин, поборница этической моды, стала партнером инициативы Mountain Partnership Products после того, как Комитет FAO познакомил ее с работой женщин из Барскоона.

«Когда я увидела всю эту красоту, богатство красок, символы, историю, лежащую в основе этой культуры, я была потрясена. Эти женщины являются хранителями круговой экономики, полностью равноправной и имеющей минимальное воздействие на окружающую среду», — отметила она.

Результатом этого сотрудничества стала капсульная коллекция из пяти предметов, созданная совместно с группой мастериц «Топчу», производящих вышитые ковры, гобелены, шелковые и войлочные шарфы.

Уточняется, что все предметы коллекции расшиты узорами из войлока — органического волокна, неотъемлемой части кыргызской культуры и образа жизни.