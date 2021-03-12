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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 118,4 миллиона, умерли более 2,6 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 478 тысяч 16 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 118 миллионов 475 тысяч 470 человек. Больше всего зараженных в США (29 миллионов 214 тысяч 421), Индии (11 миллионов 285 тысяч 561), Бразилии (11 миллионов 277 тысяч 717), России (4 миллиона 311 тысяч 893), Великобритании (4 миллиона 254 тысячи 714), Франции (4 миллиона 50 тысяч 558), Испании (3 миллиона 178 тысяч 356), Италии (3 миллиона 149 тысяч 17), Турции (2 миллиона 835 тысяч 989), Германии (2 миллиона 546 тысяч 526) и Колумбии (2 миллиона 290 тысяч 539).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 67 миллионов человек. За сутки показатель вырос на 261 тысячу 697 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 628 тысяч 543. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 164 человека. В том числе в США всего скончались 530 тысяч 712 человек, Бразилии — 272 тысячи 889, Мексике — 192 тысячи 491, Индии — 158 тысяч 189, Великобритании — 125 тысяч 403, Италии — 101 тысяча 184.

В Кыргызстане зарегистрировали 86 тысяч 755 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 270 тысяч 399, Узбекистане — 80 тысяч 347, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186191/
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