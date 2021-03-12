В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались четыре человека. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, по одному летальному исходу зарегистрировали в Бишкеке, Чуйской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях.

С марта 2020 года в республике скончались 1 тысяча 480 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.