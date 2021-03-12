В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 572 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 260 пациентов, в больницах — 312. В том числе 20 человек — в крайне тяжелом состоянии, 78 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 211 человек (или 67,6 процента) — оценивают как средней тяжести. Три человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 48 человек. В Бишкеке выписаны 18 человек, Оше — 2, Чуйской области — 11, Ошской — 6, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 5, Джалал-Абадской — 2.

С начала марта 2020 года выздоровели 83 тысячи 766 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.