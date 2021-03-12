В Кыргызстане за сутки выявили еще 63 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 31 случай, Оше — 1, в Чуйской области — 18, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 6, Джалал-Абадской — 2, Баткенской — 2.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 86 тысяч 755 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.