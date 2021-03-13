В Бишкеке 13 марта облачно, дождь, вечером слабый снег. Температура воздуха ожидается +12 градусов. День увеличился до 11 часов 46 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — отрезки бульвара Эркиндик, улиц Пушкина, Абдымомунова, Тыныстанова.

У кого намечается той

Эльмурза Сатыбалдиев

Родился 13 марта 1966 года в селе Мырза-Аке Ошской области. Президент Федерации волейбола Кыргызстана.

Нурбек Алимбеков

Родился 13 марта 1975 года в селе Папан Кара-Суйского района. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан».

Памятные даты

Изобретена Всемирная паутина

13 марта 1989 года изобретена Всемирная паутина (WWW, World Wide Web) — интернет. Изобрели его английский ученый Тим Бернерс-Ли и его коллеги, работавшие в Европейском совете по ядерным исследованиям (CERN).

Для реализации проекта Тим Бернерс-Ли и системный инженер CERN Роберт Кайо изобрели идентификаторы URI, протокол HTTP и язык HTML. В октябре 1990-го они создали первый веб-браузер, практически не отличающийся от нынешних образцов. Это технологии, без которых уже нельзя себе представить современный интернет.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Камчыбек Дюшалиев

Камчыбек Дюшалиев родился 13 марта 1944 года в селе Бокомбаево Тонского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР.

Ученый-музыковед, педагог, профессор, заслуженный деятель культуры Кыргызстана, первый доктор искусствоведения. Является автором свыше 100 научных и популярных статей по проблемам музыкальной культуры Кыргызстана.

Монография Камчыбека Дюшалиева «Кыргызская народная песня» является первым теоретическим исследованием морфологии кыргызской народной песни.



Родилась поэтесса Светлана Суслова

Родилась в 1949-м в Чите в семье военного врача. Ей было два года, когда семья переехала в Киргизию.

Печататься начала с 1965-го. Ее сборники поэтических стихов в советский период выходили большими тиражами в Бишкеке и Москве (чаще под фамилией Токомбаева). Создала 11 оригинальных поэтических сборников. В 2001 году организовала и возглавила Общественную Центральноазиатскую академию искусств.

Перевела на русский язык стихи Аалы Токомбаева, Майрамкан Абылкасымовой, Райкана Шукурбекова, Алыкула Осмонова, Омара Хайяма.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет комедию «Дура & Дурочка»;

покажет комедию «Дура & Дурочка»; Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева — с пектакль «Кызыл алма»;

пектакль «Кызыл алма»; Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на оперу «Трубадур»;

творческие мастер-классы.

Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

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