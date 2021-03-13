В Бишкеке 13 марта облачно, дождь, вечером слабый снег. Температура воздуха ожидается +12 градусов. День увеличился до 11 часов 46 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-18.00 — отрезки бульвара Эркиндик, улиц Пушкина, Абдымомунова, Тыныстанова.
У кого намечается той
Эльмурза Сатыбалдиев
Родился 13 марта 1966 года в селе Мырза-Аке Ошской области. Президент Федерации волейбола Кыргызстана.
Нурбек Алимбеков
Родился 13 марта 1975 года в селе Папан Кара-Суйского района. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан».
Памятные даты
Изобретена Всемирная паутина
13 марта 1989 года изобретена Всемирная паутина (WWW, World Wide Web) — интернет. Изобрели его английский ученый Тим Бернерс-Ли и его коллеги, работавшие в Европейском совете по ядерным исследованиям (CERN).
Для реализации проекта Тим Бернерс-Ли и системный инженер CERN Роберт Кайо изобрели идентификаторы URI, протокол HTTP и язык HTML. В октябре 1990-го они создали первый веб-браузер, практически не отличающийся от нынешних образцов. Это технологии, без которых уже нельзя себе представить современный интернет.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Камчыбек Дюшалиев
Ученый-музыковед, педагог, профессор, заслуженный деятель культуры Кыргызстана, первый доктор искусствоведения. Является автором свыше 100 научных и популярных статей по проблемам музыкальной культуры Кыргызстана.
Монография Камчыбека Дюшалиева «Кыргызская народная песня» является первым теоретическим исследованием морфологии кыргызской народной песни.
Родилась поэтесса Светлана Суслова
Родилась в 1949-м в Чите в семье военного врача. Ей было два года, когда семья переехала в Киргизию.
Печататься начала с 1965-го. Ее сборники поэтических стихов в советский период выходили большими тиражами в Бишкеке и Москве (чаще под фамилией Токомбаева). Создала 11 оригинальных поэтических сборников. В 2001 году организовала и возглавила Общественную Центральноазиатскую академию искусств.
Перевела на русский язык стихи Аалы Токомбаева, Майрамкан Абылкасымовой, Райкана Шукурбекова, Алыкула Осмонова, Омара Хайяма.
Куда сходитьКультура
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет комедию «Дура & Дурочка»;
- Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева — спектакль «Кызыл алма»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на оперу «Трубадур»;
- творческие мастер-классы.
Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
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