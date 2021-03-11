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Общество

В Кыргызстане стартует конкурс фото- и видеоработ «Снимай науку»

В Кыргызстане стартует конкурс фото- и видеоработ «Снимай науку». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.

Участником конкурса может стать любой желающий. Фотоработы принимают с 1 марта по 30 апреля включительно. Заявки на участие в конкурсе видеоработ с 11 мая по 19 сентября.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

  • Люди в науке. Ученые в их естественной среде обитания;
  • Микроизображения. Изображения, полученные с помощью микроскопа;
  • Нефото. Аудио- и видеофайлы, изображения, сгенерированные с помощью компьютера, научная визуализация: инфографика;
  • Серии. От 2 до 10 изображений, которые объединены по теме и загружены в виде серии файлов;
  • Наука вокруг. Все остальные изображения, не попавшие в категории выше: от археологии до зоологии и от вулканологии до астрономии;
  • Природа. Изображения природы, животного мира;
  • Космос. Спецноминация, посвященная 60-летию первого полета человека в космос.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186113/
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