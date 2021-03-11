В Кыргызстане стартует конкурс фото- и видеоработ «Снимай науку». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.

Участником конкурса может стать любой желающий. Фотоработы принимают с 1 марта по 30 апреля включительно. Заявки на участие в конкурсе видеоработ с 11 мая по 19 сентября.

Конкурс проводится в следующих номинациях: