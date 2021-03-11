В Кыргызстане стартует конкурс фото- и видеоработ «Снимай науку». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.
Участником конкурса может стать любой желающий. Фотоработы принимают с 1 марта по 30 апреля включительно. Заявки на участие в конкурсе видеоработ с 11 мая по 19 сентября.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
- Люди в науке. Ученые в их естественной среде обитания;
- Микроизображения. Изображения, полученные с помощью микроскопа;
- Нефото. Аудио- и видеофайлы, изображения, сгенерированные с помощью компьютера, научная визуализация: инфографика;
- Серии. От 2 до 10 изображений, которые объединены по теме и загружены в виде серии файлов;
- Наука вокруг. Все остальные изображения, не попавшие в категории выше: от археологии до зоологии и от вулканологии до астрономии;
- Природа. Изображения природы, животного мира;
- Космос. Спецноминация, посвященная 60-летию первого полета человека в космос.