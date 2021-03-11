Европейский союз передал наборы для проведения ПЦР-тестов

Европейский союз передал Минздравсоцразвития наборы для диагностики и проведения 8 тысяч ПЦР-тестов на общую сумму 100 тысяч евро. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, глава представительства ЕС Эдуард Ауэр отметил, что Европейский союз стал одним из первых партнеров, предоставивших Кыргызстану помощь в борьбе с пандемией COVID-19.

«Предоставляемые материалы повысят возможности системы здравоохранения страны по проведению тестирования и помогут самоотверженным медикам выполнить свой долг по защите людей от COVID-19. Пандемия оказала сильное воздействие на всех нас, но вместе мы можем преодолеть все трудности и последствия, которые она принесла. ЕС остается надежным партнером кыргызского народа, и мы намерены и далее поддерживать Кыргызстан в его борьбе с COVID», — заявил он.

Заместитель министра здравоохранения и социального развития Нурболот Усенбаев поблагодарил представителей ЕС за безвозмездное предоставление лабораторного материала, а также подготовку дополнительного резерва лабораторных специалистов.

В ведомстве отметили, что Евросоюз мобилизовал более 43 миллионов евро на поддержку Кыргызстана в ответных мерах в связи с пандемией COVID-19. «Эта поддержка представляет собой комплексное реагирование, направленное на поддержку системы и потенциала здравоохранения, антикризисного управления, макрофинансовой стабильности, социальной защиты, продовольственной безопасности и поддержки частного сектора», — отметили в Минздравсоцразвития.