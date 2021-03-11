В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 555 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 264 пациента, в больницах — 291. В том числе 15 человек — в крайне тяжелом состоянии, 79 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 195 человек (или 67 процентов) — оценивают как средней тяжести. Один человек находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 51 человек. В Бишкеке выписаны 19 человек, Оше — 2, Чуйской области — 9, Ошской — 2, Таласской — 2, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 12, Джалал-Абадской — 1, Баткенской — 2.

С начала марта 2020 года выздоровели 83 тысячи 718 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.