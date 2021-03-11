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Общество
Сюжет: COVID-19

Из-за коронавируса 2020 год назвали самым смертоносным в истории США

Фото Politico

Центр по контролю и профилактике заболеваний США пришел к выводу, что 2020 год стал самым смертоносным за всю историю США. Данные специалистов привело издание Politico.

В их отчете указано, что всего в 2020 году в США зафиксировали более 3 миллионов смертей, а прирост по сравнению с 2019-м составил 15 процентов.

Такого резкого скачка не наблюдали на протяжении более ста лет — с 1918 года, когда эпидемия испанки в разгар Первой мировой унесла жизни сотен тысяч человек.

COVID-19 стал третьей по значимости причиной смерти после болезней сердца и онкологических заболеваний. Коронавирусная инфекция опередила «непреднамеренные травмы».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186023/
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