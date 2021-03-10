Во сколько обычному кыргызстанцу обходится защита от коронавируса

Во сколько обычному кыргызстанцу обходится коронавирус? Таким вопросом задался блогер Радислав Сафин.

Он посчитал ежемесячные расходы обычной кыргызстанской семьи на покупку защитных масок, антисептиков, а также стоимость анализов в случае подозрения на коронавирус и госпитализацию.

«Если маску носить, как рекомендуют врачи, то ее надо менять каждые три-четыре часа. Если вы работаете с 9.00 до 18.00 с учетом перерыва, получается девять часов. Добавьте как минимум по полчаса на дорогу на работу и домой, а также час на то, чтобы зайти по делам, в магазин. Итого — 11 часов. Выходит, что нужно минимум три маски в день. Цена на самую дешевую трехслойную маску в аптеке — 5 сомов», — говорит блогер.