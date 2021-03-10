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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Ремонт дорог в Бишкеке. Временно ограничено движение на участке улицы Исакеева

В Бишкеке из-за ремонтных работ временно ограничено движение на участке улицы Исакеева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, ограничение вводится на отрезке от улицы Ауэзова до улицы Валиханова. Работы планируют завершить летом.

В муниципалитете напомнили, что сотрудники муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» начали приводить в порядок столичные улицы согласно производственному плану на 2021 год.

В течение месяца начнутся строительные работы:

  • на улице Левоневского от улицы Толстого до улицы Асаналиева;
  • на улице Каховская от улицы Тимура Фрунзе до улицы Кривоносова;
  • в переулке Аральском от улицы Элебесова до улицы Дачной;
  • на улице Дачной от Аральского переулка до Керченского переулка;
  • на улице Шевченко от проспекта Жибек Жолу до улицы Мичурина;
  • на улице Васильева от улицы Манаса до улицы Тулебердиева;
  • в верхнем «Кок-Жаре» от улицы 7 Апреля до ЗАО «Кум Шагыл».

В этом году МП «Бишкекасфальтсервис» проведет капитальный ремонт на 27 отрезках улиц длиной 16,5 километра, а также завершит ремонт на девяти улицах протяженностью 2,743 километра, он начат в 2020 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186000/
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