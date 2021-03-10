COVID-19 в мире. Заразились более 117,5 миллиона, умерли более 2,6 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 405 тысяч 225. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 117 миллионов 537 тысяч 679 человек. Больше всего зараженных в США (29 миллионов 93 тысячи 946), Индии (11 миллионов 244 тысячи 786), Бразилии (11 миллионов 122 тысячи 429), России (4 миллиона 293 тысячи 750), Великобритании (4 миллиона 241 тысяча 858), Франции (3 миллиона 992 тысячи 755), Испании (3 миллиона 164 тысячи 982), Италии (3 миллиона 101 тысяча 93), Турции (2 миллиона 807 тысяч 387), Германии (2 миллиона 520 тысяч 618) и Колумбии (2 миллиона 282 тысячи 382).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 66,5 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 250 тысяч 29.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 609 тысяч 805. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 825 человек. В том числе в США всего скончались 527 тысяч 643 человека, Бразилии — 268 тысяч 370, Мексике — 191 тысяча 789, Индии — 157 тысяч 930, Великобритании — 125 тысяч 32, Италии — 100 тысяч 479.

В Кыргызстане зарегистрировали 86 тысяч 640 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 269 тысяч 595, Узбекистане — 80 тысяч 427, Таджикистане — 13 тысяч 308.