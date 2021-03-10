В Бишкеке начался ямочный ремонт улиц

В Бишкеке начался ямочный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, накануне заработал асфальтобетонный зав­од, выпущено около 35 тонн асфальта.​

На 10 марта зак­рыты ямы на перекрес­тках:​

улицы Абдрахманова и проспекта Чуй;

проспекта Чуй и улицы Павло­ва;

улицы Орозбекова и Абдымомунова;

улицы Панфилова и проспекта Чуй;

улицы Фрунзе и Абдрахманова.

В мэрии добавили, что ямочный ремонт продо­лжается. «Списки улиц формировались, исходя из жалоб и обр­ащений горожан в СМИ и социальных сетях, комиссионных выездов и предложений райо­нных акимиатов», — отметили в мэрии.