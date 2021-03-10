В Бишкеке начался ямочный ремонт улиц

В Бишкеке начался ямочный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
По ее данным, накануне заработал асфальтобетонный завод, выпущено около 35 тонн асфальта.
На 10 марта закрыты ямы на перекрестках:
- улицы Абдрахманова и проспекта Чуй;
- проспекта Чуй и улицы Павлова;
- улицы Орозбекова и Абдымомунова;
- улицы Панфилова и проспекта Чуй;
- улицы Фрунзе и Абдрахманова.
В мэрии добавили, что ямочный ремонт продолжается. «Списки улиц формировались, исходя из жалоб и обращений горожан в СМИ и социальных сетях, комиссионных выездов и предложений районных акимиатов», — отметили в мэрии.