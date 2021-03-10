В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 555 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 261 пациент, в больницах — 294. В том числе 11 человек — в крайне тяжелом состоянии, 82 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 199 человек (или 67,6 процента) — оценивают как средней тяжести. Три человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 60 человек. В Бишкеке выписаны 9 человек, Оше — 1, Чуйской области — 22, Ошской — 4, Иссык-Кульской — 21 и Джалал-Абадской — 3.

С начала марта 2020 года выздоровели 83 тысячи 666 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.