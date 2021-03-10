ВОЗ: Меры по COVID-19 положительно сказались на заболеваемости гриппом

Введенные ограничительные меры по коронавирусу положительно сказались на ситуации с заболеваемостью гриппом и другими сезонными инфекциями. Об этом заявила директор подразделения глобальной подготовки к инфекционным явлениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильви Брийон.

По ее словам, организация рассматривает две гипотезы произошедшего. «Одна, наиболее удовлетворительная, говорит о том, что меры, принятые для сокращения распространения COVID-19, также очень эффективны против гриппа», — заявила представитель ВОЗ.

Сильви Брийон уточнила, что также значительно сократилось распространение других сезонных инфекций. Именно поэтому, по ее словам, необходимо продолжать соблюдать все меры, принятые для защиты общественного здравоохранения, чтобы сократить распространение других заболеваний.