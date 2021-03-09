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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Минздрав отмечает эпидемиологическую ситуацию как стабильную

За последние два месяца эпидемиологическая ситуация стабильная, количество случаев заражения коронавирусом снижается, ежедневно регистрируется от 20 до 40 новых случаев. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения и социального развития Айнура Акматова.

По ее словам, эффективное репродуктивное число за последние два месяца было ниже единицы.

«Но, несмотря на стабильную эпидемиологическую ситуацию, все же продолжают регистрироваться случаи коронавирусной инфекции», — отметила Айнура Акматова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185764/
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