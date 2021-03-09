COVID-19 в мире. Заразились более 117,1 миллиона, умерли более 2,5 миллиона

За последние четверо суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 534 тысячи 649. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 117 миллионов 132 тысячи 454 человека. Больше всего зараженных в США (29 миллионов 43 тысячи 762), Индии (11 миллионов 229 тысяч 398), Бразилии (11 миллионов 51 тысяча 665), России (4 миллиона 284 тысячи 408), Великобритании (4 миллиона 235 тысяч 989), Франции (3 миллиона 969 тысяч 612), Испании (3 миллиона 160 тысяч 970), Италии (3 миллиона 81 тысяча 368), Турции (2 миллиона 793 тысячи 632), Германии (2 миллиона 513 тысяч 784) и Колумбии (2 миллиона 278 тысяч 861).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 66,3 миллиона человек. За четверо суток показатель вырос на 981 тысячу 198.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 599 тысяч 980. За четверо суток показатель вырос на 30 тысяч 969 человек. В том числе в США всего скончались 525 тысяч 752 человека, Бразилии — 266 тысяч 398, Мексике — 190 тысяч 923, Индии — 157 тысяч 853, Великобритании — 124 тысячи 801, Италии — 100 тысяч 103.

В Кыргызстане зарегистрировали 86 тысяч 606 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 268 тысяч 902, Узбекистане — 80 тысяч 219, Таджикистане — 13 тысяч 308.