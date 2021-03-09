14:52
USD 84.80
EUR 101.16
RUB 1.14
Общество

Воспитанникам детских домов показали фильм «Конек-Горбунок»

В минувшие выходные воспитанников двух детских домов пригласили на бесплатный кинопоказ российской премьерной ленты «Конек-Горбунок» режиссера Олега Погодина, организованный посольством России в Кыргызстане.

Как рассказали в дипмиссии, в этом году такое мероприятие для детей проведено впервые в связи с действующими из-за пандемии ограничениями. «Но раньше мы часто приглашали детей на премьерные ленты, если возрастное ограничение подходило для них», — отметили в посольстве.

Фильм посмотрели воспитанники детского дома «Ковчег надежды» (село Новопокровка) и Центра социальной адаптации детей (микрорайон «Джал»), а также представители организаций соотечественников.

Дети, да и взрослые с удовольствием смотрели киноленту о крестьянском сыне Иване, к которому попадает волшебный Конек, способный исполнить любые желания.

«Конька-Горбунка» придумал Петр Ершов в 30-х годах XIX века. В основу произведения легли славянские и скандинавские сказки. У Петра Ершова история написана в стихах, на экране — проза. Роль Ивана-дурака исполнил Антон Шагин, Царь-девицы — Паулина Андреева, Спальника сыграл Ян Цапник, Воеводу — Олег Тактаров, а Царя — Михаил Ефремов.

В посольстве добавили, что проводятся и другие мероприятия для детей в сотрудничестве с организациями соотечественников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185755/
просмотров: 379
Версия для печати
Материалы по теме
Консульский отдел посольства России в КР не будет работать с 21 по 23 февраля
В посольстве России в Кыргызстане напомнили об основаниях для перелета в Москву
Посол России прокомментировал скандал со складами «Спекулянта»
Новые правила перелетов. Кто и как может вылететь в Россию из Кыргызстана
Россия выделит Кыргызстану $20 миллионов на выплату зарплаты и пособий
Россия и ВОЗ передали гуманитарную помощь Кыргызстану на $42 тысячи
Оформить разрешение на временное проживание в России можно с 10 ноября
Глава МЧС и посол России в Кыргызстане обсудили вопросы сотрудничества
Артем Новиков встретился с послом России в Кыргызстане. О чем договорились
Авиарейсы из Кыргызстана в Россию: кто и когда может улететь
Популярные новости
Достоин&nbsp;ли Садыр Жапаров Нобелевской премии? Опрос Достоин ли Садыр Жапаров Нобелевской премии? Опрос
Скандал в&nbsp;Оперном: местные артисты отказались выступать с&nbsp;российскими звездами Скандал в Оперном: местные артисты отказались выступать с российскими звездами
Скандал в&nbsp;Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться Скандал в Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться
Мужчина потерял барсетку с&nbsp;крупной суммой. Ее&nbsp;нашли и&nbsp;вернули 850 тысяч сомов Мужчина потерял барсетку с крупной суммой. Ее нашли и вернули 850 тысяч сомов
Бизнес
Весенний драйв стартовал! Участвуй в&nbsp;розыгрыше трех авто и&nbsp;200&nbsp;смартфонов! Весенний драйв стартовал! Участвуй в розыгрыше трех авто и 200 смартфонов!
Лучевая терапия сегодня Лучевая терапия сегодня
Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару
Встречай весну с&nbsp;&laquo;народным&raquo; каталогом! Встречай весну с «народным» каталогом!
9 марта, вторник
14:42
Визит Садыра Жапарова в Узбекистан. На повестке переговоры и бизнес-форум Визит Садыра Жапарова в Узбекистан. На повестке перегов...
14:36
Лимоны, лампочки, аккумуляторы. В Баткенской области пресекли контрабанду
14:25
Референдум. Форма № 2 останется для милиционеров и членов избирательных комиссий
14:24
Скандал в Оперном. Артисты призывают не распространять в соцсетях ложь
13:59
В Бишкеке открыли еще один новый детсад. Раньше в нем было управление Соцфонда