Воспитанникам детских домов показали фильм «Конек-Горбунок»

В минувшие выходные воспитанников двух детских домов пригласили на бесплатный кинопоказ российской премьерной ленты «Конек-Горбунок» режиссера Олега Погодина, организованный посольством России в Кыргызстане.

Как рассказали в дипмиссии, в этом году такое мероприятие для детей проведено впервые в связи с действующими из-за пандемии ограничениями. «Но раньше мы часто приглашали детей на премьерные ленты, если возрастное ограничение подходило для них», — отметили в посольстве.

Фильм посмотрели воспитанники детского дома «Ковчег надежды» (село Новопокровка) и Центра социальной адаптации детей (микрорайон «Джал»), а также представители организаций соотечественников.

Дети, да и взрослые с удовольствием смотрели киноленту о крестьянском сыне Иване, к которому попадает волшебный Конек, способный исполнить любые желания.

«Конька-Горбунка» придумал Петр Ершов в 30-х годах XIX века. В основу произведения легли славянские и скандинавские сказки. У Петра Ершова история написана в стихах, на экране — проза. Роль Ивана-дурака исполнил Антон Шагин, Царь-девицы — Паулина Андреева, Спальника сыграл Ян Цапник, Воеводу — Олег Тактаров, а Царя — Михаил Ефремов.

В посольстве добавили, что проводятся и другие мероприятия для детей в сотрудничестве с организациями соотечественников.