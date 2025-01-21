18:11
USD 87.45
EUR 90.60
RUB 0.86
Экономика

Интерес российских IT-компаний к рынку Кыргызстана растет — Айнур Сманов

Интерес российских IT-компаний к рынку Кыргызстана растет. Об этом сообщил торговый представитель РФ в КР Айнур Сманов, подводя итоги прошлого года.

Как отмечается в Telegram-канале посольства России в Бишкеке, он также отметил положительные тенденции в развитии двусторонних торговых отношений. За 11 месяцев 2024-го товарооборот между странами вырос на 18 процентов.

«Все больше российских компаний интересуется рынками Центральной Азии, особенно Кыргызстана. В прошедшем году торгпредство организовало и провело более 100 различных мероприятий для российских и кыргызстанских организаций», — говорится в сообщении.

По словам Айнура Сманова, растет интерес к рынку КР российских IT-компаний, предлагающих инновационные цифровые решения. Поэтому в состав торгового предствительства включен цифровой атташе, отвечающий непосредственно за продвижение российских IT-продуктов в республике.

Россия и Кыргызстан совместно реализуют проекты в возобновляемой энергетике, информационных технологиях, электронной коммерции, горной добыче и других сферах. Российские предприятия готовы участвовать и в других проектах, имеющих для КР стратегическое значение: в строительстве новых и модернизации существующих ГЭС, создании новых производственных и ремонтных мощностей для транспортной инфраструктуры, поставках автомобильной спецтехники, железнодорожных локомотивов, напомнил торговый представитель.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/317445/
просмотров: 452
Версия для печати
Материалы по теме
Посольство РФ просит власти КР обратить внимание на высказывания экс-депутата
Россия на 24 процента увеличила прямые инвестиции в Кыргызстан — посольство РФ
Мэр Бишкека и посол России обсудили участие компаний в проектах благоустройства
Ярмарка инновационных решений в образовательной сфере: что будет интересного
Посол России в Кыргызстане завершает дипломатическую миссию
Теракт в «Крокус Сити Холле». К посольству России в Бишкеке несут цветы
Депутату стыдно, что генконсул Кыргызстана в Дубае сам водит служебную машину
Заявки на документы посольство России в Кыргызстане будет принимать по телефону
Посольство России: Информация о выявлении неблагожелательных иностранцев — фейк
Акция протест у посольства России. Гражданина РФ оштрафовали на 3 тысячи сомов
Популярные новости
Доллар немного вырос, российский рубль подешевел. Курсы валюты на&nbsp;17&nbsp;января Доллар немного вырос, российский рубль подешевел. Курсы валюты на 17 января
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;18&nbsp;января. Что подорожало больше всего Продуктовая корзина Бишкека на 18 января. Что подорожало больше всего
Санкции против &laquo;Керемет Банка&raquo;. Как это повлияет на&nbsp;банковскую стабильность&nbsp;КР Санкции против «Керемет Банка». Как это повлияет на банковскую стабильность КР
Курсы валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;17&nbsp;января Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 17 января
Бизнес
MBANK продлевает акцию &laquo;Легкий старт с&nbsp;MKassa&raquo; для новых клиентов MBANK продлевает акцию «Легкий старт с MKassa» для новых клиентов
Новый сервис &laquo;Онлайн очередь в&nbsp;ЦОН&raquo; теперь в&nbsp;MegaPay Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay
22&nbsp;января один из&nbsp;подписчиков&nbsp;О! в&nbsp;Instagram получит iPhone 16&nbsp;Pro Max 22 января один из подписчиков О! в Instagram получит iPhone 16 Pro Max
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
21 января, вторник
18:05
MBANK продлевает акцию «Легкий старт с MKassa» для новых клиентов MBANK продлевает акцию «Легкий старт с MKassa» для новы...
17:55
Садыр Жапаров выразил соболезнования Эрдогану в связи с трагедией в Болу
17:53
Депутат попросил Минприроды защитить краснокнижную юнону орхидную
17:45
В Оше задержана транснациональная преступная группа при попытке сбыта ртути
17:42
Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции