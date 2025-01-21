Интерес российских IT-компаний к рынку Кыргызстана растет. Об этом сообщил торговый представитель РФ в КР Айнур Сманов, подводя итоги прошлого года.

Как отмечается в Telegram-канале посольства России в Бишкеке, он также отметил положительные тенденции в развитии двусторонних торговых отношений. За 11 месяцев 2024-го товарооборот между странами вырос на 18 процентов.

«Все больше российских компаний интересуется рынками Центральной Азии, особенно Кыргызстана. В прошедшем году торгпредство организовало и провело более 100 различных мероприятий для российских и кыргызстанских организаций», — говорится в сообщении.

По словам Айнура Сманова, растет интерес к рынку КР российских IT-компаний, предлагающих инновационные цифровые решения. Поэтому в состав торгового предствительства включен цифровой атташе, отвечающий непосредственно за продвижение российских IT-продуктов в республике.

Россия и Кыргызстан совместно реализуют проекты в возобновляемой энергетике, информационных технологиях, электронной коммерции, горной добыче и других сферах. Российские предприятия готовы участвовать и в других проектах, имеющих для КР стратегическое значение: в строительстве новых и модернизации существующих ГЭС, создании новых производственных и ремонтных мощностей для транспортной инфраструктуры, поставках автомобильной спецтехники, железнодорожных локомотивов, напомнил торговый представитель.