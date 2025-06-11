В посольстве Кыргызстана в Москве открыта онлайн-запись для граждан

В целях повышения качества обслуживания граждан и создания более комфортных условий для посетителей в посольстве КР в РФ в Москве запущена система предварительной онлайн-записи на прием для получения консульских услуг.

Новая система позволяет заявителям самостоятельно выбрать удобную дату и время визита, что значительно сокращает время ожидания и позволяет избежать очередей.

Посольство призывает всех граждан, планирующих получение консульских услуг, воспользоваться новой системой бронирования.

Для удобства пользователей разработано пошаговое руководство, подробно объясняющее процесс онлайн-записи. Вся информация и инструкция по записи доступны на официальных ресурсах дипмиссии.