В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 586 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 256 пациентов, в больницах — 330. В том числе 14 человек — в крайне тяжелом состоянии, 82 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 233 человек (или 70,6 процента) — оценивают как средней тяжести. Один человек находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 31 человек. В Бишкеке выписаны 20 человек, Чуйской области — 8, Ошской — 1, Нарынской — 2.

С начала марта выздоровели 83 тысячи 606 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.