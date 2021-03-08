Поддержите акцию «Покупай у женщин»: сельчанок призывают верить в свои силы

В Кыргызстане в канун Международного женского дня стартовала акция «Покупай у женщин». Об этом сообщают организаторы.

Уточняется, что благодаря инициативе у женщин-предпринимателей из сельской местности появилась возможность рассказать о себе и продукции, которую они производят. В Бишкеке и Оше организованы точки продаж, где любой желающий сможет приобрести интересную продукцию близким, не выезжая для этого в отдаленные уголки нашей страны.

Фото Фонда развития предпринимательства среди женщин

Акция ставит цель — побудить общество поддерживать предпринимательство среди женщин в сельской местности.

«В нашей республике семь женщин из десяти проживают в сельской местности, поэтому мы со своей стороны поддерживаем развитие женщин в регионах и часто опираемся на женщин в вопросах развития регионов. Женщины сейчас и в политике, и в экономике, во всех сферах нашей жизни. Там, где есть женщины, есть успех. И вы играете большую роль в вопросах развития страны», — сказал министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков.

По словам постоянного координатора системы ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело, сегодня женщины Кыргызкой Республики на передовой линии, они фундамент развития общества.

«Система ООН в Кыргызстане будет всегда поддерживать инициативы правительства, связанные с развитием женщин. Женщины сегодня должны быть не только в малооплачиваемых отраслях экономики, но и на руководящих должностях в государственной системе и частном секторе. Мы все должны поддерживать женщин не только на словах. Призываю покупать продукцию Made in Kyrgyzstan, так как в большинстве своем она произведена женщинами Кыргызстана», — добавил он.

Как сообщают организаторы, в течение двух месяцев планируется ряд мероприятий, призванных поддержать развитие предпринимательства среди женщин в сельской местности.

Точки продаж для женщин-предпринимателей из регионов организованы в двух локациях в Бишкеке и одной в Оше. Здесь в течение недели можно будет приобрести их товары и услуги:

город Бишкек, улица Ибраимова, 115/2, ТЦ «Дордой Плаза», 2-й этаж, напротив 21 shop;

город Бишкек, улица Шевченко, 80, ТЦ I-Mall;

город Ош, улица Алимжанова, 10/1, гипермаркет «Фрунзе».

Акция «Покупай у женщин» реализуется Фондом развития предпринимательства среди женщин.