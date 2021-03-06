В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек. Об этом сообщил республиканский штаб.

По его данным, летальный исход зарегистрирован в Иссык-Кульской области.

С марта 2020 года в республике от коронавируса, по официальным данным, скончались 1 тысяча 471 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.