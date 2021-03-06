В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 611 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 267 пациентов, в больницах — 344. В том числе 17 человек — в крайне тяжелом состоянии, 83 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 240 человек (или 69,7 процента) — оценивают как средней тяжести. Только четыре человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 60 человек. В Бишкеке выписали 17 человек, Чуйской области — 15, Ошской — 3, Таласской — 3, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 13, Джалал-Абадской — 1.

С начала марта 2020 года выздоровели 83 тысячи 484 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.