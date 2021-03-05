Чего хотят женщины. Топ-7 актуальных подарков на 8 Марта

Весна — не только пора пробуждения природы, первой любви, но и Международный женский день, которого с нетерпением ждут все представительницы прекрасной половины человечества. Именно поэтому подарок на 8 Марта девушке должен быть незаурядный, романтичный и утонченный.
Совсем необязательно брать кредит в банке и на последние сбережения приобретать бриллианты. В первую очередь для женщин важны внимание и забота, которые стоят гораздо дороже золота.
Редакция 24.kg выяснила, какие подарки не оставят равнодушным любую женщину, и составила топ-7 презентов на 8 Марта.
Сертификаты
Подарочные сертификаты в SPA-салон для женщин могут стать хорошими подарками к любому празднику, в том числе и на 8 Марта. Это возможность провести время приятно и с пользой, поправить здоровье, омолодиться.
Не менее полезным может оказаться подарочный сертификат в магазин одежды и салон красоты.
Книги
Бытует мнение, что книга — лучший подарок. Потому что хорошее произведение не только раскрывает читателю занимательную историю из жизни героев, но и приносит в его внутренний мир нечто новое.
Если запах новых страниц и качественный переплет ее слабые стороны, немедленно отправляйтесь в книжный магазин.
Если вам трудно угадать предпочтения женщины, можно также преподнести подарочный сертификат на любую сумму, чтобы она сама выбрала понравившееся издание.
Путешествие
Любой женщине вскружит голову такой подарок, как путешествие. Это необязательно дальняя поездка. Тем более что в условиях пандемии коронавируса зарубежные турне стали труднодоступны — необходимо сдать ПЦР-тест или получить вакцину от COVID-19. Отпраздновать 8 Марта можно и в одном из сказочных уголков Кыргызстана. Благо, красот у нас достаточно. Можно купить тур в ущелье, съездить в горы или за город.
Парфюм
Дарить духи на Международный женский день уже стало своего рода традицией. Какой бы оригинальный подарок парень не старался придумать — невозможно представить этот день без цветов и духов. Скоро весна, а значит, у каждой девушки должен быть особый, весенний аромат.
Однако подбор парфюма весьма сложный процесс, ведь риск не угадать очень большой. Перед покупкой нужно на 100 процентов удостовериться, пользуется ли женщина духами.
Фотосессия
Цветы, конфеты, бытовая техника как подарки на 8 Марта девушке — уже в прошлом. О персональной фотосессии, когда все внимание будет уделено только ей одной, пожалуй, мечтает каждая романтическая натура.
Аксессуары
Особую роль среди женских штучек играет косметичка. Главное — нужно выбрать качественную и красивую вещь из хорошего материала. Женскую сумочку можно сразу наполнить необходимыми средствами ухода, собрать целый набор.
Не нужно забывать, что весна для любой девушки не просто смена сезона, но и смена ее гардероба. Без новой сумки или клатча не обойтись никак.
Подписку
Актуальным и полезным подарком для современных женщин может стать подписка на разные сайты, как то американский стриминговый видеосервис Netflix. Особой популярностью пользуются приложения для прослушивания музыки, аудиокниг, подкастов, просмотра фильмов, также подписки на различные СМИ и интернет-издания.