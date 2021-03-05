Чего хотят женщины. Топ-7 актуальных подарков на 8 Марта

Весна — не только пора пробуждения природы, первой любви, но и Международный женский день, которого с нетерпением ждут все представительницы прекрасной половины человечества. Именно поэтому подарок на 8 Марта девушке должен быть незаурядный, романтичный и утонченный.

Совсем необязательно брать кредит в банке и на последние сбережения приобретать бриллианты. В первую очередь для женщин важны внимание и забота, которые стоят гораздо дороже золота.

Редакция 24.kg выяснила, какие подарки не оставят равнодушным любую женщину, и составила топ-7 презентов на 8 Марта.

1 Сертификаты Подарочные сертификаты в SPA-салон для женщин могут стать хорошими подарками к любому празднику, в том числе и на 8 Марта. Это возможность провести время приятно и с пользой, поправить здоровье, омолодиться. Не менее полезным может оказаться подарочный сертификат в магазин одежды и салон красоты.

2 Книги Бытует мнение, что книга — лучший подарок. Потому что хорошее произведение не только раскрывает читателю занимательную историю из жизни героев, но и приносит в его внутренний мир нечто новое. Если запах новых страниц и качественный переплет ее слабые стороны, немедленно отправляйтесь в книжный магазин. Если вам трудно угадать предпочтения женщины, можно также преподнести подарочный сертификат на любую сумму, чтобы она сама выбрала понравившееся издание.

3 Путешествие Любой женщине вскружит голову такой подарок, как путешествие. Это необязательно дальняя поездка. Тем более что в условиях пандемии коронавируса зарубежные турне стали труднодоступны — необходимо сдать ПЦР-тест или получить вакцину от COVID-19. Отпраздновать 8 Марта можно и в одном из сказочных уголков Кыргызстана. Благо, красот у нас достаточно. Можно купить тур в ущелье, съездить в горы или за город.

4 Парфюм Дарить духи на Международный женский день уже стало своего рода традицией. Какой бы оригинальный подарок парень не старался придумать — невозможно представить этот день без цветов и духов. Скоро весна, а значит, у каждой девушки должен быть особый, весенний аромат. Однако подбор парфюма весьма сложный процесс, ведь риск не угадать очень большой. Перед покупкой нужно на 100 процентов удостовериться, пользуется ли женщина духами.

5 Фотосессия Цветы, конфеты, бытовая техника как подарки на 8 Марта девушке — уже в прошлом. О персональной фотосессии, когда все внимание будет уделено только ей одной, пожалуй, мечтает каждая романтическая натура.

6 Аксессуары Особую роль среди женских штучек играет косметичка. Главное — нужно выбрать качественную и красивую вещь из хорошего материала. Женскую сумочку можно сразу наполнить необходимыми средствами ухода, собрать целый набор. Не нужно забывать, что весна для любой девушки не просто смена сезона, но и смена ее гардероба. Без новой сумки или клатча не обойтись никак.