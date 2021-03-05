Вы знаете о своих правах? Институт омбудсмена проводит анкетирование

Институт омбудсмена совместно с общественным фондом «Голос свободы» проводит исследование «Индекс соблюдения прав человека в Кыргызстане».
Опрос проводится на анонимной основе. Все ответы будут использоваться в обобщенном виде. Для заполнения анкеты необходимо выбрать цифру, стоящую рядом с вариантом ответа, с которым согласен респондент, или необходимо записать ответ в специально отведенном месте.
Целью анкетирования является оценка соблюдения прав человека в Кыргызстане, а также осведомленность граждан о деятельности института акыйкатчи и эффективность его работы.
Итоги исследования позволят выявить направления для дальнейшего развития и точки приложения усилий для повышения эффективности работы правозащитной организации.
Респондентам предлагается оценка соблюдения следующих конституционных прав человека в Кыргызстане:
- на равенство перед законом и судом;
- на жизнь, свободу, личную неприкосновенность;
- право не подвергаться пыткам и другим бесчеловечным, жестоким или унижающим достоинство видам обращения или наказания;
- на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства;
- на неприкосновенность частной жизни, защиту чести и достоинства;
- на неприкосновенность жилища, имущества;
- на свободу мысли и мнения;
- на свободу совести и вероисповедания;
- право свободно искать, получать, хранить, использовать информацию и распространять ее;
- право на свободу мирных собраний;
- создание семьи и равноправие в браке;
- на образование;
- право на охрану здоровья;
- на благоприятную для жизни и здоровья экологическую среду.
Предлагаются также вопросы о том, в какие органы можно обратиться в случае нарушения своих прав, и другие.
Анкеты размещены по ссылкам https://clck.ru/Tad5T и https://clck.ru/Tad82 на государственном и официальном языках.