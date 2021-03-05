16:20
USD 84.80
EUR 101.16
RUB 1.14
Общество

Вы знаете о своих правах? Институт омбудсмена проводит анкетирование

Институт омбудсмена совместно с общественным фондом «Голос свободы» проводит исследование «Индекс соблюдения прав человека в Кыргызстане».  

Опрос проводится на анонимной основе. Все ответы будут использоваться в обобщенном виде. Для заполнения анкеты необходимо выбрать цифру, стоящую рядом с вариантом ответа, с которым согласен респондент, или необходимо записать ответ в специально отведенном месте.

Целью анкетирования является оценка соблюдения прав человека в Кыргызстане, а также осведомленность граждан о деятельности института акыйкатчи и эффективность его работы.

Итоги исследования позволят выявить направления для дальнейшего развития и точки приложения усилий для повышения эффективности работы правозащитной организации.

Респондентам предлагается оценка соблюдения следующих конституционных прав человека в Кыргызстане:

  • на равенство перед законом и судом;
  • на жизнь, свободу, личную неприкосновенность;
  • право не подвергаться пыткам и другим бесчеловечным, жестоким или унижающим достоинство видам обращения или наказания;
  • на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства;
  • на неприкосновенность частной жизни, защиту чести и достоинства;
  • на неприкосновенность жилища, имущества;
  • на свободу мысли и мнения;
  • на свободу совести и вероисповедания;
  • право свободно искать, получать, хранить, использовать информацию и распространять ее;
  • право на свободу мирных собраний;
  • создание семьи и равноправие в браке;
  • на образование;
  • право на охрану здоровья;
  • на благоприятную для жизни и здоровья экологическую среду.

Предлагаются также вопросы о том, в какие органы можно обратиться в случае нарушения своих прав, и другие.

Анкеты размещены по ссылкам https://clck.ru/Tad5T и https://clck.ru/Tad82 на государственном и официальном языках.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185569/
просмотров: 1322
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанца осудили за подготовку теракта. Его мать обратилась к омбудсмену
Центр по предупреждению пыток могут объединить с институтом омбудсмена
Родители детей с ОВЗ просят омбудсмена помочь в решении наболевших проблем
Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6 октября? Опрос
Омбудсмен просит суд изменить меру пресечения стороннице Абдиля Сегизбаева
Юристы «Адилета» изучили проект новой Конституции: документ требует доработки
Омбудсмен просит отпустить экс-муфтия Максата Токтомушева под домашний арест
Надо назначить Марипову зарплату в 5,6 тысячи сомов, считают читатели 24.kg
Ученые: Локдауны во время COVID-пандемии привели к потеплению на Земле
Больше половины кыргызстанцев считают угрозу от коронавируса преувеличенной
Популярные новости
Достоин&nbsp;ли Садыр Жапаров Нобелевской премии? Опрос Достоин ли Садыр Жапаров Нобелевской премии? Опрос
Мужчина потерял барсетку с&nbsp;крупной суммой. Ее&nbsp;нашли и&nbsp;вернули 850 тысяч сомов Мужчина потерял барсетку с крупной суммой. Ее нашли и вернули 850 тысяч сомов
Скандал в&nbsp;Оперном: местные артисты отказались выступать с&nbsp;российскими звездами Скандал в Оперном: местные артисты отказались выступать с российскими звездами
Возврат детей в школы и сады Бишкека. Как это будет Возврат детей в школы и сады Бишкека. Как это будет
Бизнес
Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару
Встречай весну с&nbsp;&laquo;народным&raquo; каталогом! Встречай весну с «народным» каталогом!
Весеннее настроение с каталогом от Globus Весеннее настроение с каталогом от Globus
Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака
7 марта, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда нарушителей начнут наказывать Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда нарушит...
15:47
Скандал в Оперном. Ситуацию на балете «Лебединое озеро» спасли студенты
15:21
Скандал в Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться
15:09
В ДТП на Южной магистрали погиб пассажир такси
15:00
Мгновения жизни. Аламединское ущелье и озеро Ара-Коль