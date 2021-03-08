В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 594 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 260 пациентов, в больницах — 334. В том числе 12 человек — в крайне тяжелом состоянии, 85 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 236 человек (или 70,6 процента) — оценивают как средней тяжести.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 45 человек. В Бишкеке выписаны 16 человек, Оше — 4, Чуйской области — 11, Ошской — 2, Нарынской — 1, Таласской — 4, Иссык-Кульской — 7.

С начала марта выздоровели 83 тысячи 575 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.