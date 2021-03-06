В Бишкеке 6 марта облачно. Температура воздуха ожидается +15 градусов. День увеличился до 11 часов 26 минут.
У кого намечается той
Махабат Мавлянова
Родилась 6 марта 1975 года в селе Кулатова Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша.
Жоомарт Шамканов
Родился 6 марта 1978 года в селе Сокулук. Глава дирекции по олимпийским видам спорта.
Памятные даты
В Кыргызстане ратифицировано Соглашение о создании СНГ
Соглашение в Кыргызстане ратифицировано в 1992 году. С этого момента КР является членом Содружества.
СНГ основано главами РСФСР, Белоруссии и Украины путем подписания 8 декабря 1991-го в Вискулях (Беловежская Пуща) Соглашения о создании Содружества Независимых Государств. Уже 10 декабря соглашение ратифицировано Верховными Советами Белоруссии и Украины, а 12 декабря — Верховным Советом России.
13 декабря 1991 года в Ашхабаде состоялась встреча президентов пяти центральноазиатских государств, входивших в состав СССР: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Итогом стало заявление, в котором страны выразили согласие войти в организацию, но при условии обеспечения равноправного участия субъектов распадающегося Союза и признания всех государств СНГ в качестве учредителей.
Переименованы некоторые районы Кыргызстана
В 1992 году Джаны-Джольский район Джалал-Абадской области переименован в Аксыйский (с центром в селе Кербен), а Ленинский район этой же области — в Ноокенский (с центром в селе Масы).
Люди, которые меняли мир
Родился писатель Касым Каимов
Родился 6 марта 1926 года в селе Озгоруш Таласского района одноименной области. Журналист, прозаик, заслуженный работник культуры Киргизской ССР.
В 1955-м издана первая книга рассказов «Сонку жолугушуу» («Последняя встреча»). Значительным событием в творчестве писателя явился роман «Атай», изданный в 1961 году и посвященный певцу-импровизатору Атаю Огонбаеву.
Избирался депутатом Фрунзенского горсовета народных депутатов (1969-1978).
Умер 13 июля 1989-го.
Умер писатель Айткулу Убукеев
Родился 9 мая 1905 года в селе Кереге-Таш. Прозаик, литературный критик.
Родоначальник кыргызской сатиры. Один из первых сотрудников журнала «Чалкан».
Значительный вклад внес писатель и в художественную прозу. Самое крупное произведение Айткулу Убукеева — роман «Холм раздоров» — охватывает почти 10-летний период жизни кыргызских айылов в предреволюционные годы.
Умер 6 марта 1973-го.
Куда сходить Культура
- выставки проходят в «Галерее М», Музее ИЗО;
- ярмарка цветов открылась в ЦУМ-2;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет спектакли «Женитьба Бальзаминова» и «Пиратский новый год»;
- Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева — спектакль «Кызыл алма» («Красное яблоко»);
- Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева балет «Лебединое озеро»;
- проходят ярмарки хендмейда.
Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
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