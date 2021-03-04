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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 115,1 миллиона, умерли более 2,5 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 445 тысяч 494. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 115 миллионов 173 тысячи 954 человека. Больше всего зараженных в США (28 миллионов 786 тысяч 671), Индии (11 миллионов 139 тысяч 516), Бразилии (10 миллионов 718 тысяч 630), России (4 миллиона 230 тысяч 607), Великобритании (4 миллиона 207 тысяч 120), Франции (3 миллиона 870 тысяч 144), Испании (3 миллиона 136 тысяч 321), Италии (2 миллиона 976 тысяч 274), Турции (2 миллиона 734 тысячи 836), Германии (2 миллиона 472 тысячи 913) и Колумбии (2 миллиона 262 тысячи 946).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 65,1 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 228 тысяч 27.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 559 тысяч 255. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 682 человека. В том числе в США всего скончались 518 тысяч 345 человек, Бразилии — 259 тысяч 271, Мексике — 188 тысяч 44, Индии — 157 тысяч 346, Великобритании — 124 тысячи 17, Италии — 98 тысяч 635.

В Кыргызстане зарегистрировали 86 тысяч 410 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 264 тысячи 178, Узбекистане — 80 тысяч 6, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185372/
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