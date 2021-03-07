В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 607 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 261 пациент, в больницах — 346. В том числе 14 человек — в крайне тяжелом состоянии, 88— в тяжелом. Состояние основной массы больных — 241 человек (или 69,6 процента) — оценивают как средней тяжести.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 46 человек. В Бишкеке выписаны 17 человек, Чуйской области — 14, Ошской — 4, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 8, Баткенской — 2.

С начала марта выздоровели 83 тысячи 530 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.