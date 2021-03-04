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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане коронавирусом болеют 626 человек, 115 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 626 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 258 пациентов, в больницах — 368. В том числе 17 человек — в крайне тяжелом состоянии, 98 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 253 человека (или 68,7 процента) — оценивают как средней тяжести.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 57 человек. В Бишкеке выписаны 27 человек, Оше — 2, Чуйской области — 15, Ошской — 2, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 5, Джалал-Абадской — 2, Баткенской — 2.

С начала марта выздоровели 83 тысячи 375 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185357/
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